هاندا أرتشيل ترتبط بحبيب هذه الممثلة وصديق خطيبها السابق.. ملياردير تركي

قررت الممثلة التركية هاندا أرتشيل ضرب شائعات ارتباطها عاطفياً بزميلها الممثل التركي كرم بورسين بالحائط والكشف عن هوية حبيبها الحقيقي.

وتداولت الصفحات التركية خلال الساعات القليلة الماضية خبر مفاده أن نجمة مسلسل "انت أطرق بابي" بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال التركي مرادجان أكدوغان والذي هو الحبيب السابق للممثلة سينام كوبال وفي نفس الوقت صديق خطيبها السابق المغني التركي ​مراد دالكيتش الذي جمعته علاقة مدتها 3 سنوات وكانت على أطراف الزواج رسمياً.

وبحسب المصادر التركية أن مرادجان أكدوغان 36 عاماً من أبرز الأسماء في عالم الأعمال ويمتلك الكثير من الشركات من بينها مراكز تجميل، معارض لبيع السيارات الرياضية ومؤخرا أصبح المدير التنفيذي لشركة MYC وشركائها للإنشاءات.

في نفس السياق، العلاقة الجديدة لـ هاندا ضربت بالحائط الأخبار التي تم تداولها حول أنها في علاقة مع كرم والذي يعيش معها نجاح مسلسل "انت أطرق بابي"، وكانت هذه الشائعات قد إنطلقت بعد مشاهد القُبل بينهما في العمل التركي إضافةً إلى التقاط عدسات الكاميرا فيديو لسيارة هاندا ويقال أنه عندما علم الثنائي الذي أمضى الليلة معًا بوجود الصحفيين خارج المنزل في الصباح، قامت هاندا بإرسال سيارتها إلى موقع تصوير مسلسلها بينما خرجت هي مع كرم من الباب الخلفي للمنزل.

يذكر أن هاندا قامت مؤخراً بشراء فيلا يبلغ سعرها 10 ملايين ليرة تركية وعقدت اتفاقية سرية مع الشركة المعمارية التي تولت ديكور منزلها والذي بموجبه لن تتمكن الشركة المعمارية من مشاركة موقع أو ديكور منزلها وإلا سيتم استعادت الأموال التي أنفقتها على ديكور المنزل والتي وصلت لـ 134 ألف دولار أمريكي.

بالحديث عن مسلسلهما "أنت اطرق بابي" فقد حصد نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث المسلسل حول آيدا وهي فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج فيقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له، كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.

وفرضت غرامية مالية على المسلسل بعد عرض الحلقة الـ 28 لما فيها من مشاهد "اباحية" تخالف عادات وقيم الأسرة التركية. وكان المشهد يجمع بطلي العمل في حوض الاستحمام. إلا أن بعض متابعي المسلسل لم يعجبهم هذا القرار وطالبوا شركة "نتفليكس" بإنتاج عمل يجمع هاندا وكرم. وسبب مطالبتهم أن شركة نتفليكس لا تخضع للرقابة التركية كالمسلسلات التي يتم عرضها على التلفاز.

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