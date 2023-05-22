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جريمة مروعة.. رجل أعمال يقتل حفيد فنان مصري شهير دهسًا بسيارته

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 22 أيّار / مايو 2023 - 08:49
علي الكسار
علي الكسار

لقي حفيد الفنان المصري الراحل علي الكسار حتفه في حادث دهس سيارة لأحد رحال الأعمال، وذلك في قرية أم صابر الالتابعة لمركز شرطة بدر جنوب محافظة البحيرة.

حفيد علي الكسار يلقى حتفه دهسًا

وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بوقوع جريمة قتل في القرية، إذ أقدم رجل أعمال من نفس القرية على دهش عمرو فاروق الكسار.

وقُبيل وقوع الحادثة، تبيَّن أن عمرو فاروق عاتب نجل رجل الأعمال على قيادته السيارة بسرعة جنونية داخل القرية، مطالبًا إياه بالتوقف؛ الأمر الذي دفع الأخير باللجوء لوالده الذي قرر الانتقام بطريقة مريعة.

علي الكسار

وكشفت التحريات أن رجل الأعمال توجَّه رفقة نجله وصديقه لعمرو فاروق بسيارتهم، وأقدموا على دهسه ثلاث مرات أمام منزله وقبالة أنظار أبنائه وجيرانه.

وقبضت السلطات على المتهمين، وأرسلتهم للتحقيق في محافظة البحيرة، وقررت حبسهم لأربعة أيام على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للحاكمة.
 

كلمات دالة:علي الكسار

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