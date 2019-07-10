جزائري يحرج أصالة نصري..فماذا فعلت الفنانة لإنقاذ الموقف؟

تعرضت الفنانة السورية أصالة لموقف مُحرج، عبر حسابها على (إنستجرام)، بعدما وصفها أحد متابعيها من الجزائريين بالعنصرية، بسبب تهنئتها تونس بالتأهل في كأس الأمم الأفريقية وتجاهل الجزائر.

ونشرت أصالة صورة لعلم تونس، وعلقت: (تونس الخضرا.. تونس الطيّبة ورجالها الأبطال الف مبروك يا رجال)، ليرد عليها المتابع الجزائري: (أصالة يا عمري الجزائر كمان موجودة بالمنافسة مش كنتي تحكي عن العنصرية الفنانين من كام يوم).

وردّت عليه أصالة: (الجزائر بعيوني وأكيد لسه هنبارك ليهم على النصر)، حسب موقع صدى البلد.

ثم قامت أصالة بنشر صورة لعلم الجزائر من أجل إنقاذ الموقف وكتبت: (الجزائر العظيمة كيف لا يكون لها محبة وإجلال).