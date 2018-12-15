جليلة تفتح الدفاتر القديمة وتكشف تفاصيل خلافها مع بسمة بوسيل..شاهدو ماذا قالت!

جليلة المغربية، بسمة بوسيل

حلت الفنانة المغربية جليلة ضيفة على برنامج "كشف حساب" الذي تقدّمه الإعلامية الكويتية مي العيدان على شاشة قناة "سكوب"، وكشفت تفاصيل الخلاف الذي بينها وبينها مصممة الأزياء بسمة بوسيل والذي وقع بسبب النجم تامر حسني.

وأشارت إلى أن بوسيل لم تكن صديقة لها يوماً وأنها استطاعت جذب الفنان والحصول عليه، وكشفت أن شخصاً كان يمول الحرب بينهما فيما كان يتفرّج من بعيد، مضيفة أنها تعرضت للأذى وأنها دافعت عن نفسها وستدافع دائماً.

وقالت إنها خرجت من حياة تامر حسني منذ زمن ولن ترجع إليه، وتابعت أن زوجته جندت بعض الأشخاص وتقدم لهم الشكر علناً، وتساءلت عن سبب الحرب التي تشنها الأخيرة عليها وطريقة انتشار أخبار الخلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: "أنا ما تكلمت عنه وشفت حياتي"، وعن الرسائل المتبادلة بينها وبين تامر حسني والتي تحدثت عنها في وقت سابق، لفتت إلى أنها ما زالت موجودة وأنها تتكلم من أجل الدفاع عن نفسها.

وختمت أنها ارتكبت خطأ كبيراً بحق نفسها عندما أدخلت الفنان إلى حياتها. وتابعت: "عندما أدخل رجلاً إلى حياتي يجب أن يكون رجلاً"، معتبرة أن ذلك كان نقطة سوداء في حياتها ومؤكدة: "مع احترامي لجميع الفنانين لو تذبحيني ما أرتبط بفنان".