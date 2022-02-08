جمال سليمان يخوض السباق الرمضاني كمصمم أزياء في (ظل)

أكد النجم جمال سليمان أنه يخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل يحمل عنوان (ظل)، وهو الاسم النهائي للعمل، لافتًا إلى أنه سيبدأ تصويره الأيام المقبلة، بعد انتهاء معاينة الديكورات. والعمل سوري لبناني، حيث يجسد دور مصمم أزياء، موضحًا أن قصة العمل ممتعة وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي، لافتًا إلى وجود كوكبة متميزة من نجوم الوطن العربي، منهم عبدالمنعم عمايري، كندة حنا، وغيرهم، والمسلسل معالجة محمود إدريس وحوار زهير الملا.

ويعرض حاليًا في دور العرض، للفنان جمال سليمان فيلم (الكاهن)، مع العديد من النجوم ومنهم الفنانة التونسية درة، والفنان المصري محمود حميدة، والفنان الأردني إياد نصار، والفنان حسين فهمي، والفنان محسن محيي الدين، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة الشابة ثراء جبيل، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.