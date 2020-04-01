جمانة بو عيد ترزق بتوأم.. وعمرها يصدم الجمهور!

رُزقت الإعلامية اللبنانية "جمانة بو عيد" بتوأم أطلقت عليهما اسم "مالك، كلوي" بعد 7 سنوات من الزواج.

برغم الظروف التي يشهدها لبنان بسبب تفشي فيروس كورونا والحجر الإجباري، إلا أن الإعلامية رزقت بالتوأم بأمان وبصحة جيدة منذ حوالي الـ 5 أيام وهي الآن في منزلها.

وتداول الجمهور الخبر بشكل واسع، حتى أن اسمها تصدر التريند حالياً، أما المفاجأة فكانت عمر جمانة بو عيد والذي حسب المتداول أنها في عمر الـ 50.

يذكر أن جمانة كانت تشارك صور حملها أول بأول مع متابعيها على إنستغرام، وكانت قد أعلنت عن حملها عبر برنامج "منا وجر" بعد غياب لفترة طويلة عن البرامج وسط التهنئات من الجمهور وأصدقائها الفنانين.

من جهة أخرى، كانت قد بدأت جومانة حياتها المهنية في منتصف التسعينات مع قناة ART ضمن برامج مختلفة بين الفن والثقافة، ثم انتقلت قناة روتانا ومن خلالها تركت بصمة مهمة في حياتها المهنية، إذ أسست نشرة إخبارية اجتماعية فنية يومية كانت الأولى من نوعها عربياً.

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