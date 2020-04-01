ديانا حداد ترد على السخرية من زيادة وزنها بسبب الحجر المنزلي

رفضت المغنية اللبنانية ديانا حداد التعليقات السلبية التي تلاحقها وتدعي اكتسابها وزنا زائدا بعد تطبيق الحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويبدو أن الصورة المتداولة لديانا حداد للسخرية منها لم تنال منها، بل أكدت ثقتها في نفسها أمام محاولات إحباطها وتقبلت الانتقادات بصدر واسع، وأعادت نشر تلك الصورة المفبركة والتي تبين وزنها قبل الحجر المنزلي والزيادة التي طرأت عليه بعد الحجر، وكتبت عليها تعليقا عبر حسابها بموقع إنستغرام لتحرج من خلاله منتقدي زيادة وزنها: "وصلتني هالصورة حبيت أشارككم فيها مع انه انا كل يوم عندي برنامج رياضة منزلية.. ديروا بالكم انتبهوا".



جمهور ديانا لم يتخلى عنها وحرص على دعمها، حيث قالت متابعة "الله يحفظلنا اياكي يا دندونة"، وتابعت أخرى "حلوة فجميع حالات"، وأضافت ثالثة "تعددت الأسباب والجمال واحد"، وعلقت رابعة "حلوة بكل الحالات".

وفي سياق ذي صلة، فاجأت المغنية اللبنانية التي تحمل الجنسية الإماراتية، متابعيها الشهر الماضي، بالاعتراف بأكبر خطأ ارتكبته في حياتها وهو أنها لا تحب نفسها بما يكفي.

وأكدت ديانا حداد أنها تداركت خطأها وتغيرت نظرتها لكثير من الأمور بعد وصولها لعمر أسمته "النضوج الفكري" وباتت تولي اهتماما كبيرا لنفسها وحب الذات، معتبرة أن حب الذات هو أساس الثقة والنجاح والسعادة والعطاء.

واعتراف المغنية اللبنانية جاء في منشور عبر إنستغرام، قالت فيه: "من أكبر أخطائي أني ما كنت أحب نفسي كفاية.. أما الآن الحمد لله اهتمامي بحبي لنفسي زاد أضعاف الأضعاف وعرفت قيمة نفسي أكتر من الأول".

وتابعت المغنية: "الإنسان بيوصل لعمر معين أنا بسميه عمر النضوج الفكري بتتغير نظرته وحكمه للأمور.. يعني الأشياء اللي كانت تزعجني قبل ما عدت شوفها قدامي الحمدلله لان ارتفع وعيي وصرت حب نفسي ودللها أكتر".

واختتمت حداد منشورها بتوضيح قالت فيه: "حبايبي هاي مش أنانية بالعكس حب الذات أساس الثقة والنجاح والسعادة والعطاء".

وكانت ديانا حداد قد ردت فيما سبق بطريقة غير مباشرة على ما اعتبره بعضهم تعمدها التغطية على صوت مواطنتها نجوى كرم، أثناء غنائهما على المسرح لأغنية "تعلى وتتعمر يا دار" مع كل من الفنانين عاصي الحلاني وملحم زين، وذلك في إحياء "ليلة بيروت" ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك من خلال نشرها صورة تجمعها بالثلاثي من مسرح الحفل.

وعلقت عليها عبر إنستغرام، قائلة: "سيلفي تاريخي .. الشكر للفنانة #نجوى_كرم على فكرة صورة السيلفي وتسلم ايديك الفنان #عاصي_الحلاني على الصورة وتحية محبة للريس الفنان #ملحم_زين .. #ليلة_بيروت في #موسم_الرياض".

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