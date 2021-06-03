جمانة مراد تتجاوز حزنها على رحيل ابنتها و هذا هو ظهورها الأول

شاركت الفنانة جمانة مراد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على (انستجرام)، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور على السوشيال ميديا بسبب وفاة ابنتها.



وظهرت برفقة الفنانة سوزان نجم الدين، وكتبت: (الاصدقاء الطيبين المحبين نعمه من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمه واللمه والجمعه الحلوه والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت و يفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما ، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالاكلات الطيبين . ❤️❤️❤).

وكانت جمانة مراد قد أعلنت عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة على حسابها الشخصى بموقع (انستجرام)، وعلقت: (الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو).

وتابعت جمانة مراد: (ن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي).

وحرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة ، في وفاة ابنتها (ديانا).