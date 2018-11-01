جمانة مراد تكشف عن حملها الأول وجنس الجنين!

جمانة مراد

أعلنت الفنانة السورية جومانة مراد عن حملها بطفلها الاول من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، وذلك بنشرها صورة تكشف عن حملها على غلاف مجلة زهرة الخليج، كاشفة أنها ستتحدث عن تفاصيل الحمل في حوارها مع المجلة.

وتفاعل جمهور النجمة السورية مع ما نشرته، مُعبرين عن فرحتهم بهذا الخبر، متمنين لها ولجنينها الصحة والعافية، كما وأشاد عدد منهم بجمالها وتألقها في الصورة التي ستظهر على غلاف المجلة.

واختارت مراد من أجل جلسة التصوير الخاصة بالمجلة فُستان أصفر كشف عن حملها، فيما قامت بتجديل شعرها بتسريحة جانبية زادات من بريق إطلالتها.

وكشف الصحافي اللبناني والذي أجرى معها الحوار الخاص بالمجلة، ان الفنانة السورية حامل بمولود ذكر، وأضاف أنها اخبرته ممازحة أنها ستقوم بتزويج طفلها لابنة مواطنتها الفنانة كنده علوش والفنان عمرو يوسف.

والجدير بالذكر أن الفنانة السورية جمانة مراد مُبتعدة عن عالم الفن والتمثيل منذ ما يقارب الـ 5 سنوات، أي منذ زواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو.