جمهور إليسا قلق عى وضعها الصحي و السبب هذه الصورة

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا قلق جمهورها بنشر صورة لها مع الفنان فارس كرم، داخل الطائرة، أثناء رحلة قادمة من لندن.

ونشرت إليسا، الصورة على (تويتر)، وعلقت عليها: (أنظروا من قابلت على متن الطائرة).

وأثارت الصورة قلق جمهور الفنانة على الحالة الصحية والنفسية لها، خاصة بعدما ظهرت في الصورة أن وزنها أكبر من المعتاد.

وبحسب موقع (هي)، فإن عدد من متابعي النجمة عبر عن قلقه، بشأن حالة يد الفنانة اللبنانية، بعد العملية التي أجرتها بها في الشهور الأخيرة.

وأخفت إليسا يدها في الصورة بطريقة ملحوظة، بالإضافة إلى عدة صور سابقة لها تعمدت بها إخفاء يدها، وهو ما أثار قلق الجمهور حول حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.