جمهور تايلور سويفت يثير الجدل بارتدائهم الحفاضات خلال حفلها الأخير .. ما السبب؟

تداولت وسائل الاعلام العالمية خلال الساعات القليلة الماضية خبر صادم وغريب يتعلق بجمهور الفنانة العالمية تايلور سويفت.

جمهور تايلور سويفت يثيرون الجدل بهذا التصرف



تناقلت العديد من الصفحات العالمية أنباء عن قيام عدد كبير من الجمهور في حفل النجمة العالمية الأخير بارتداء حفاضات خلال تواجدهم في مكان الحفل في خبر أثار صدمة كبيرة.

أما عن سبب هذا التصرف الغريب أكّد عدد كبير منهم بأنهم قاموا بارتداء حفاضات حتى لا يضطرون لترك الحفل ولو دقائق من أجل الذهاب الى الحمام، حيث أنهم يحرصون على عدم اضاعة أي دقيقة من غناء نجمتهم المفضلة.



وتسبب هذا الخبر بسخرية واسعة بين رواد السوشال ميديا، الذين اعتبروا ان جمهور الفنانة العالمية أصبح يتصرف بطريقة غريبة بسبب هوسهم الكبير بها.

بيع قطرات من ماء مطر تساقط على تايلور سويفت



وفي وقت سابق وحول حول الجمهور بالنجمة العالمية عرض احد معجبي سويفت عبوّة تتضمن بعض قطرات من ماء المطر الذي تساقط على تايلور سويفت خلال حفلها في فوكسبورو.



وطلب البائع مبلغ قدره 250 دولار مقابل العبوّة الواحدة من قطرات المطر المزعومة، حيث كشف هذا الشاب أنه وخلال تساقط المطر على سويفت قام بحفظ قطرات منه.

والجدير بالذكر أن أمطار غزيرة تساقطت في الحفل الأخير للنجمة العالمية، التي حرصت على استكمال الحفل دون تأثر.