جمهور سمية الخشاب مستاء منها بعد استعمالها كلمة خارجة

أثارت الفنانة سمية الخشاب غضب جمهورها بعدما وجهت من خلال حسابها الخاص في تطبيق (تويتر) نصيحة للطلاب قبل دخول موسم الامتحانات. و لم تتوقع الفنانة المصرية أن تتعرض من بعض متابعيها للانتقادات الحادة بسبب كلمة تخللت نصيحتها واعتبرها الكثيرون مسيئة ولا يجوز أن تخرج من فنانة تُعتبر قدوة لكثير من الشبان والشابات في المجتمع العربي.

و كانت سمية قد نشرت عبر حسابها صورة لها وكتبت عليها: (ذاكروا وبطلوا مرقعة)، وعلّقت على الصورة بقولها: (المرة الجاية مش هقول مرقعة هقول كلمة تانية).

هذا و انفجرت التعليقات مستنكرةً لفظ (مرقعة) الذي استخدمته سمية، في حين علّق آخرون بكلمات تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء. وعلقت إحدى المتابعات (سمية الخشاب بتبذل مجهود كبير انها تكون وسط المراهقين).

بدورها ردت سمية الخشاب قائلة :(مش أحسن ما اتويت الصبح صباح الخير وبالليل مساء الخير وصور بس؟).

يذكر أن الفنانة المصرية تستعد للتعاون مع الفنان حسن يوسف في مسلسل جديد بعنوان (ظروف خاصة)، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وتظهر فيه بلوك مميز سوف يكون مفاجأة لجمهورها.

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