جمهور ملحم زين مستاء منه...فما علاقة اليوتيوبرز أنس و أصالة بالموضوع؟!

حرص نجم اليوتيوب السوري أنس مروة على تحقيق أحد أحلام زوجته أاصالة المالح بمناسبة يوم ميلادها، من خلال دعوة النجم ملحم زين للحضور ومفاجأتها.

ورغم ان النجم اللبناني معروف بتواضعه وتلقائيته مع محبيه وجمهوره إلا أن حضوره لمكان تواجد أصالة في أحد الاماكن في دبي عرضه للكثير من الانتقادات القاسية والتعليقات التي اعتبرت انه (أهم من هذا التصرف)، واعتبر البعض الى ان (تصرفه يقلل من نجوميته فهو نجم مهم وضمن الصف الأول في العالم العربي كيف ينصاع لطلب يوتيوبرز).

زين كان قد كشف مؤخرا أن شقيقته ترتدي الحجاب ولديها صوت جميل جداً، لكن أهله رفضوا دخولها المجال الفني والغناء، وأوضح أنه (رجل شرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويحافظ على العادات والتقاليد ويسمح للأبناء بدخول الفن إذا كان يتمتع بموهبة فعلية، ولكنه يرفض دخول البنات الفن!).

و فنيا، بدأ المطرب اللبناني التحضير لألبومه الجديد، الذي سيتعاون من خلاله مع مجموعة من الشعراء و الملحنين منهم، محمود عيد، عمر صباغ، فارس اسكندر وفادي الاسعد.