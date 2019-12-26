جمهور هبة مجدي مستاء من صورة ابنتها: (محدش غيرك خلف!)

نشرت الفنانة هبة مجدي بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) صورا لابنتها دهب من زوجها المطرب محمد محسن مع (سانتا كلوز) أثناء الاحتفال بالكريسماس وأخفت وجهها بإيموشن القلوب.

وانهالت التعليقات السلبية من جمهورها الذين أكدوا أن ظاهرة إخفاء الفنانات لوجه أبنائهم ما هو إلا استخفاف بالجمهور، معلقين (بدل خايفين من حسد بتاعنا بتنزلوا صور لينا ليه) وكتب آخر (هو محدش غيرك خلف ما بنات نانسي عجرم ورضوى الشربيني قمرات)، حسب موقع صدى البلد.

وبهذا تسير هبة مجدي على نهج الفنانات اللاتي أخفين وجه أبنائهن منهن ريهام أيمن وياسمين رئيس وغيرهما.