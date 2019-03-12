بالفيديو: جمهور هيفاء وهبي يفاجئونها ويحتفلون بعيد ميلادها تحت منزلها

هيفاء وهبي

بعد احتفالها مع أصدقائها بعيد ميلادها واحتفالها مع مدير أعمالها محمد الوزيري، تفاجأت يوم أمس الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتواجد مجموعة من المعجبين تحت منزلها، الذين أتوا للاحتفال معها أيضًا حاملين معهم البالونات الملونة، لتطل عليهم من شرفة منزلها وتحييهم تعبيرًا منها على فرحتها بهذه المفاجأة.

وظهرت هيفاء في المقطع وكأنها ملكة تربعت على عرش قلوب هؤلاء الشباب الذين كانوا يهتفون باسمها عاليًا، ولم تتوقف التهنئات هنا، حيث تقدم عدد من النجوم في الوسط الفني بأطيب الأمنيات للديفا بمناسبة يوم ميلادها، فكتبت لها إليسا عبر تويتر وقالت: "عيد ميلاد سعيد..ابقي كما عهدناكي مشرقة لأنه لن يكون هناك نسخة أخرى منك!".

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي أثارت الفضول لدى جمهورها في الآونة الأخيرة بسبب علاقتها مع مدير أعمالها محمد الوزيري، حيث أن الصور التي ينشرانها دائمًا تحكي عن وجود قصة حب ورومانسية لا مثيل لها، وفي ذات الوقت لا زال الكتمان هو سيد الموقف.