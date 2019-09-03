جمهور وائل كفوري في قبرص على موعد معه في هذا الموعد

يحييالنجم اللبناني وائل كفوري حفلا غنائيا كبيرا السبت المقبل في مدينة قبرص ومن المقرر حضور عدد كبير من الجالية العربية هناك ويقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة و الجديدة، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن النجم اللبناني أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو/تموز الماضي على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة (جدة) في المملكة العربية السعودية.