جميع حفلات دبي لعام 2019

تستضيف دبي الكثير من الحفلات المميّزة طوال العام، وعلى الرّغم من أنّنا وصلنا إلى الشهر السابع من2019 إلا أنّه لا يزال هناك الكثير من الفعاليات الرائعة التي تنتظر سكان دبي وزوّارها.

أغسطس

فرقة 1975

استعدّ لاختبار الأجواء البريطانيّة مع فرقة 1975 لـ "إندي بوب" في حفلها الأول في دبي، حيث ستقدّم أنوعاً موسيقيّة مُختلفة بطريقة جديدة. تُحيي هذه الفرقة حفلها على مسرح كوكا كولا أرينا الذي يتّسع لـ 17000 شخص، في 12 أغسطس. احصل على تذكرتك الآن لمشاهدة هذا الحفل المُميّز.

التاريخ: 12 أغسطس

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"ويستلايف"

في أوائل التسعينيات، اشتهرت الفرق الشبابيّة مثل:"باكستريت بويز"، و"بويزون"، و"ويستلايف" في المملكة المتحدة. تميّزت فرقة "ويستلايف" بأغانيها مثل "سوير ات أغين"، و"أب تاون غيرل"، و"ماي لوف". يجتمع أعضاء الفرقة بعد ثماني سنوات للقاء معجبيهم في دبي ضمن جولة عالميّة حيث سيقدّمون أغاني جديدة مثل "هالو ماي لوف"، وذلك في 29 أغسطس على مسرح كوكا كولا أرينا.

التاريخ: 29 أغسطس

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سبتمبر

"موريست إيمون" و"جايسون دي"

بعد النجاح الكبير الذي حصده حفل "هوغت فرايداي" الموسيقي في العام الماضي، يعود الحفل بنسخته الجديدة هذا العام بعنوان "موفنغ أون فرايداي". يستضيف نادي النصر ليجرلاند الحفل الذي يُحييه المغنّيان المحبوبان "موريست إيمون" و"جايسون دي". احصل على تذكرتك الآن للمشاركة في هذا الحفل الضّخم.

التاريخ: 20 سبتمبر

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أكتوبر

لينا صليبي

تُحيي الفنّانة الفلسطينيّة الشابّة لينا صليبي حفلاً فنيّاً تكريمياً للنجمة "داليدا"، ستؤدي خلاله أروع أغانيها مثل "بامبينو"، و"حلوة يا بلدي"، و"لو تامب دي فلور"، وذلك في دبي أوبرا في 10 أكتوبر. وُلدت الفنّانة داليدا بإسم "يولاندا كريستينا جيغليوتي" في مصر من والدَين إيطاليّين، وأصبحت ممثّلة ومغنّية معروفة في فرنسا. ويتضمّن أرشيفها الفني مجموعة كبيرة من الأغاني باللغة العربية والفرنسية والإيطاليّة والإنجليزيّة.

التاريخ: 10 أكتوبر

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"لنينغراد"

تركت فرقة الروك الروسيّة الأسطوريّة "لنينغراد" بصمة بارزة على ساحة الروك الفنيّة الروسيّة في أواخر التسعينيّات. تتميّز هذه الفرقة بموسيقاها التعبيريّة والشاعريّة، والتي تُعد رمزاً ثقافيّاً هامّاً في روسيا. شاهد الحفل المُميّز في دبي خلال مهرجان "باروس" الموسيقي، في 31 أكتوبر.

التاريخ: 31 أكتوبر

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نوفمبر

"ميكا باريس"

تُعد "ميكا باريس" من أبرز مغنيات "الساول" في المملكة المتحدة، وتزور دبي هذا العام لتقديم عرض خاص تكريماً لملكة "الساول" الفنّانة "أريتا فرانكلين" في دبي أوبرا. ستأخذ "ميكا" الجمهور في رحلة موسيقيّة تقدّم فيها أجمل أغاني "أريتا فرانكلين" وذلك في 14 نوفمبر.

التاريخ: 14 نوفمبراحصل على تذاكر ميكا باريس

مهرجان "وان أفريكا" الموسيقي

يشارك في مهرجان "وان أفريكا" الموسيقي العديد من النجوم المعروفين والصاعدين مثل "ويزكيد"، "بورنا بوي"، و"تيني"، و"تكنو"، و"2فيس" و12 فناناً آخراً. عيشوا أجواء الموسيقى الأفريقيّة في هذا المهرجان المُميّز والذي يقدّم أنواعاً موسيقيّة عديدة في "دبي فستيفال أرينا".

التاريخ: 15 نوفمبر

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"باسنجر"

انطلقت فرقة "باسنجر" كفرقة روك خُماسيّة، لكن أعضاءها افترقوا في عام 2009، ليستمر بعدها "مايكل روزنبرغ" بالمسيرة الفنية مُنفرداً. اشتهر مايكل بمجموعة من الأغاني مثل "ليت هير غو"، وهي أغنية روك شعبيّة ترشّحت لجائزة "بريت" بعد إطلاقها عام 2014. لا تفوّت هذا الحفل المُميّز في دبي أوبرا في 20 نوفمبر.

التاريخ: 20 نوفمبر

"غي مانوكيان"

يعود الموسيقي والملحّن وعازف البيانو اللّبناني الأرمني "غي مانوكيان" إلى دبي أوبرا ليُقدّم مجموعة من الألحان الكلاسيكيّة القديمة بالإضافة إلى الألحان الجديدة. بدأ "غي مانوكيان" بالعزف على البيانو في سنّ الرابعة واستمر بالنّجاح ليصبح من أبرز الموسيقيّين على الساحة الفنيّة.

التاريخ: 28 نوفمبر

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ديسمبر

يعود "سول دي إكس بي"، المهرجان الثّقافي الشهير، بنسخته الثامنة إلى دبي، مع مجموعة من الفنّانين من مختلف أنحاء العالم. انطلق المهرجان كفعاليّة ثقافيّة وأصبح الآن منصّة بارزة للأزياء والموسيقى والفنون والرياضة. يتضمّن المهرجان أيضاً متاجر لأبرز العلامات التجاريّة مثل "أديداس" و"نايكي"، بالإضافة إلى الألعاب وشاحنات الطعام وعروض التّرفيه الحي. سيتم الإعلان لاحقاً عن الفنانين المُشاركين في نسخة 2019.

التاريخ: 5-7 ديسمبر

اكتشف المزيد حول "سول دي إكس بي"

"كايلي مينوغ"

اشتهرت فنانة البوب "كايلي مينوغ" بمجموعة من الأغاني التي لاقت شعبيّة واسعة مثل "كانت غيت يو أوت أوف ماي هيد"، و"لوف أت فيرست سايت". ستحيي الفنّانة الحائزة على جائزة "غرامي" حفلاً موسيقيّاً مُميّزاً لإطلاق بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي في استاد "ذا سيفنز"، احتفالاً بالذكرى الـ50 لانطلاق الفعالية.

التاريخ: 6 ديسمبر

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