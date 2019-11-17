جميلة عوض تخوض أول بطولة سينمائية بـ"بنات ثانوي".. إليك التفاصيل

تستعد الفنانة المصرية الشابة لتقديم أول بطولة مطلقة لها في السينما، من خلال فيلم يحمل اسم "بنات ثانوي"، سيتم طرحه في دور العرض في عام 2020.

وعلم "البوابة" أن جميلة بدأت تصوير دورها في الفيلم، اليوم الجمعة، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.

وكشفت مصادر "البوابة" أن الفنانة الشابة تجسد في الفيلم شخصية فتاة تدرس في مدرسة حكومية بالصف الثاني الثانوي، وتدور أحداث في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات، وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.

وأوضحت المصادر، أن فيلم "بنات ثانوي" يشارك في بطولته إلى جانب جميلة عوض، كل من مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، وعدد من ضيوف الشرف ، على رأسهم محمد الشرنوبي وتامر هاشم.

وقدمت جميلة عوض هذا العام فيلمين سينمائيين، هما "الضيف" بطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك، وإخراج هادي الباجوري، و"سبع البرمبة" مع رامز جلال وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن وإخراج محمود كريم.

وجسدت الفنانة الشابة في "سبع البرمبة" دورًا كوميديًا خالصًا لأول مرة في مشوارها الفني، حيث لعبت شخصية زوجة رامز جلال، تفقد ثقتها فيه مما يُسبّب لها أزمة نفسية في حياتها، ويحاول الزوج اكتساب ثقتها من جديد من خلال اختلاق مواقف ليظهر فيها بطلًا ولكنه يفشل، وفي نهاية الأحداث يقع حادث غير مدبر كعادته، يستلزم من الزوج أن يدافع عن زوجته، ويكون بطله ياسر جلال في ظهور خاص بالفيلم، ويستعيد البطل ثقة زوجته.

فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، ومن إخراج محمود كريم.

يذكر أن جميلة عوض ممثلة مصرية لفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التيفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015 بطولة الفنانة نيللي كريم، مُقدمةً من خلاله شخصية "هانيا" الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها في السينما، فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي، والذي جسدت فيه دور شقيقته، وفيلم "هيبتا" الذي لعبت فيه دور حبيبة الفنان الشاب أحمد مالك.

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