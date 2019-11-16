حمادة هلال يكشف حقيقة زواجه الثاني بصورة مع طفلة

وكان حمادة هلال قد تعاقد على تقديم عمل درامي في موسم رمضان المقبل، مع شركة سينرجي والذي قدم معها آخر أعماله الدرامية "ابن أصول".

ويعقد حمادة جلسات عمل مكثفة مع المؤلف والسيناريست أحمد أبواليزيد من أجل الوقوف على تفاصيل القصة الدرامية، حيث استقروا عليه بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يبتعد حمادة هلال في عمله الدرامي المقبل عن تيمة الأعمال الاجتماعية التي قدمها مؤخرًا.

يذكر أن حمادة هلال شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول" مع النجمة السورية سوزان نجم الدين، وأيتن عامر وأحمد ‏كرارة وعماد رشاد، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج ‏محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرچي.‏

وكان مسلسل حمادة هلال الأخير، قد أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بسبب تقديم سوزان نجم الدين دور الأم للفنان الشاب، رغم تقارب العمر بينهما.

وواجه المسلسل سخرية واسعة بعد الظهور الأنيق لسوزان الذي اعتبره المغرّدون لا يليق بكونها تقوم بدور الأم في المسلسل، لاسيما أنّ نجلها الذي يقوم بدوره حمادة هلال في ريعان شبابه وليس طفلاً، ما دفع البعض لاعتقاد أنّها صديقته أو خطيبته وليست والدته.

يذكر أن حمادة هلال قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال مشواره الفني، على صعيد الدراما والسينما، منها "ولي العهد"، "طاقة القدر"، "قانون عمر"، "شنطة حمزة"، "أمن دولت"، "حلم العمر"، "العيال هربت"، "عيال حبيبة"، وغيرها.

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