حمادة هلال يكشف حقيقة زواجه الثاني بصورة مع طفلة

كشف الفنان المصري حمادة هلال، عن موقف محرج تعرض له أمام زوجته وأولاده، عندما تم تداول صورة له على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، وهو يقبل فتاة رضيعة شديدة الجمال وقيل إنها ابنته.
ونشر حمادة الصورة المتداولة له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله ما شاء الله على جمال البنوتة القمر دي، وطبعًا مش ولد زي ما الناس فاكرة وكاتبة في الأخبار إنه ابني".
وأضاف: "بس ربنا يحفظها ويخليها لأهلها هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم".
وتابع: "بس طبعًا ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوتة الجميلة دي وبرجع أقول تاني لكل المواقع دي مش بنتي".
وتزوج حمادة هلال من الفلسطينية أسماء سميح في عام 2010، ولديه منها طفلين، هما "إرما" و"يوسف".
بسم الله مشاء الله على جمال البنوته القمر دي وطبعا مش ولد زي ما الناس فاكره وكاتبه في الاخبار انه ابني بس ربنا يحفظها ويخليها لاهلها هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم😂😁 بس طبعاً ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوته الجميله دي وبرجع اقول تاني لكل المواقع دي مش بنتي
ويعقد حمادة جلسات عمل مكثفة مع المؤلف والسيناريست أحمد أبواليزيد من أجل الوقوف على تفاصيل القصة الدرامية، حيث استقروا عليه بشكل نهائي.
ومن المقرر أن يبتعد حمادة هلال في عمله الدرامي المقبل عن تيمة الأعمال الاجتماعية التي قدمها مؤخرًا.
يذكر أن حمادة هلال شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول" مع النجمة السورية سوزان نجم الدين، وأيتن عامر وأحمد كرارة وعماد رشاد، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرچي.
وكان مسلسل حمادة هلال الأخير، قد أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بسبب تقديم سوزان نجم الدين دور الأم للفنان الشاب، رغم تقارب العمر بينهما.
وواجه المسلسل سخرية واسعة بعد الظهور الأنيق لسوزان الذي اعتبره المغرّدون لا يليق بكونها تقوم بدور الأم في المسلسل، لاسيما أنّ نجلها الذي يقوم بدوره حمادة هلال في ريعان شبابه وليس طفلاً، ما دفع البعض لاعتقاد أنّها صديقته أو خطيبته وليست والدته.
يذكر أن حمادة هلال قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال مشواره الفني، على صعيد الدراما والسينما، منها "ولي العهد"، "طاقة القدر"، "قانون عمر"، "شنطة حمزة"، "أمن دولت"، "حلم العمر"، "العيال هربت"، "عيال حبيبة"، وغيرها.
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