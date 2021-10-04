جميلة عوض تصدم الجميع بإطلالة الكرش المتدلي.. ومصمم الأزياء مطلوب حيًا أو ميتًا!

بلا شك تمتلك الممثلة المصرية جميلة عوض ذوق رفيع ومميز في اختيار أزيائها، إلّا أنها لم توفق بإطلالتها الأخيرة في حفل افتتاح فيلمها الجديد "عروستي".

تواجدت جميلة عوض في خفل افتتاح فيلمها الجديد واختارت لتواجدها إطلالة بيضاء مؤلفة من توب أبيض عاري الكتفين وبقصة أمامية أطول من الخلف ونسَّقته ببنطال أبيض جاء بخصر منخفض من الأمام ومرتفع من الخلف ما أدى إلى كشف جزء من بطنها، بينما أكملت إطلالتها بأكمام منفصلة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة جميلة عوض وخاصة أنها بدت بكرش متدلي بسبب قصة البنطال المنخفضة من الأمام، رغم أنها تتمتع بجسد رشيق.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء رأيهم بشأن إطلالة الفنانة منتقدين اختيارها، بينما وضع آخرون اللوم على منسقة ملابسها، فكتبت إحداهن: " عجبني انشالله يصير الكرش موديل ويسألوني وين عملتي كروشتك هههههههه".

وعلَّقت إحداهن منتقدة: "جميلة عوض هالمرة ما طالعة جميلة ابداً بهالاطلالة ".

وكتب آخر: " اه يعني هي انا الي كرش وعادي قال".