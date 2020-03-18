جميلة نجمة باب الحارة تشعل إنستغرام بقبلة جريئة! (صورة)

خطفت الفنانة السورية دانا جبر الأنظار على موقع إنستغرام بجمالها الباهر وإطلالتها الساحرة، وتداولت مواقع التواصل الصورة مع ربطها بالدور الشهير الذي قامت بأدائه في مسلسل "باب الحارة" وهو دور "جميلة" ابنة الحكيم أبو عصام.

واجتمعت الأنظار حول صورة دانا جبر التي نشرتها على حسابها الخاص وأرسلت من خلالها قُبلة لمتابعيها ومحبيها، لتحصد الصورة خلال وقت قصير أكثر من 30 ألف إعجاب، إلّا أن خاصية التعليقات مغلقة ولم يستطع المتابعين التعبير عن رأيهم واكتفوا بالتفاعل مع نجمتهم المفضلة من خلال زر الإعجاب فقط.

والجدير بالذكر، أن جميلة باب الحارة دانا جبر، تشارك العديد من إطلالاتها والتي بعضها يتحلى بالجرأة وذلك من خلال حسابها على موقع إنستغرام، وتحرص دائمًا على البقاء في المشهد، على الأقل من باب مواقع التواصل، خاصة وأن الآونة الأخيرة لا أعمال فنية تذكر شاركت فيها عدا آخر عمل فني وهو مسلسل "غفوة القلوب" في عام 2019.

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