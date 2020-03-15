بصورة من طفولتها وبكمامة طبية..نوال الزغبي حديث مواقع التواصل (صور)

تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال الأيام الماضية محركات البحث على غوغل، وجذبت أنظار الجمهور إليها بعد أن بمشاركة منشورات تفاعلية مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

في البداية، قامت نوال الزغبي بالرجوع إلى الوراء كثيرًا والحنين إلى ذكريات الماضي، وقررت أن تشارك متابعيها صورة لها من الطفولة وهي في عمر السنتين فقط، وعلقت قائلة: "هذا أنا عندما كنت في الثانية من عمري".

This is me🙈🥰

2 years old 🥰 #nawalelzoghbi pic.twitter.com/KEDJ7clZHR — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 13, 2020

ولم تغب الفنانة اللبنانية كثيرًا عن عرش الترند حتى وعادت لتتصدر من جديد، وذلك بعد أن شاركت في الدور التوعوي للوقاية من فيروس كورونا الذي تم تصنيفه مؤخرًا من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

وتمثّل دور نوال الزغبي في التوعية من فيروس كورونا بصورة نشرتها وهي تضع كمامة طبية وعلقت عليها قائلة: "خليك بالبيت".

على الصعيد الفني، طرحت النجمة الذهبية نوال الزغبي آخر أعمالها بعنوان "القوية" عبر موقع يوتيوب قبل قرابة الشهر، وحصدت حتى الآن أكثر من 2.5 مليون مشاهدة.

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