جنات تحيي ليلة رأس السنة في القاهرة و علامات الحمل باتت واضحة...(صورة)

جنات تحيي ليلة رأس السنة في القاهرة

اشعلت النجمة جنات بعد غياب طويل عن الساحة الفنية حفلتها في رأس السنة التي اقيمت في احدى فنادق مصر الجديدة ويظهر عليها علامات الحمل، مع الفنان محمد رشاد الذى يجمعهما لأول مرة حفل غنائي واحد، حسب موقع اليوم السابع.

وكشفت جنات عن بعض اغاني البومها الجديد المقرر طرحه اوائل العام المقبل، بعد انتهائها من تسجيل معظم أغانيه، وطرحت جنات أغنيتها (أنت الإحساس)، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعى، وتوزيع أسامة سامى، في يوليو/تموز الماضي.