جنى عمرو دياب: أعاني من مشاكل بالأحبال الصوتية.. وهكذا دعمني والدي

أعلنت جنى ابنة الفنان المصري عمرو دياب منذ فترة عبر حسابها الخاص في إنستغرام عن اصابتها باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وكشفت جنى عبر منشورها ان المدرسة لم تتفهم طبيعة وضعها وقامت بطردها من المدرسة، دون مراعاة لحالتها وان تصرفاتها ليست بيدها.

وبهذا الخصوص استضاف برنامج اي تي بالعربي جنى للحديث عن مشكلتها، وكشفت جنى أنها شعرت بخيبة الأمل بسبب تصرف مدرستها، موجه رسالة لكل من يمر بنفس مشكلتها أن هناك أشخاص كثر يعانون من هذا الأمر.

وكشفت جنى انه تم تشخصيها بالمرض بعد مرور عامين على طردها من المدرسة الثانوية، مؤكدة ان علاماتها كانت سيئة جدًا بسبب قلة تركيزها.

وأشارت جنى أنه إن درست أم لم تدرس فالأمر سيان، وذلك لانها لا تستطيع التركيز حين تقرأ، وأضافت ان المرض يسبب لها النسيان بشكل كبير، حتى انها تنسى الكثير من تفاصيل حياتها الماضية، وتضطر باستمرار لسؤال والدتها عن احداث حياتها وهو ما يزعجها.

وقالت حنى إنها وبسبب المرض فإنها تملك طاقة كبيرة جدًا تجعلها تتحدث بشكل كثير، هذا الأمر أثر على أحبالها الصوتية، وذلك انهم يحتكوا ببعض بشكل كبير مما يسبب الأورام التي تجعلها تفقد صوتها في كثير من الأحيان.

وتحدثت جنى عن دعم والديها عمرو دياب وزينة عاشور لها، وقالت إن والدتها تدعمها بشكل كبير جدًا، وتحاول ان تذكرها دائمًا بما تنساه، كما انها تلقت العديد من المكالمات من والدها يخبرها بأنه يدعمها ويساندها وانه فخور بها بشكل كبير.

يُشار إلى ان جنى عمرو دياب كانت قد اعلنت عبر حسابها في انستغرام عن معاناتها من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وكيف أثر على حياتها الأكاديمية.

وجاء إعلان جنى هذا بعد تناول مشكلة الاضطراب وتأثيره على المصابين فيه من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة الفنانة امينة خليل، محمد ممدوح، محمد فراج وآخرون

وتلقت جنى الدعم من عائلتها وعدد كبير من الجمهور الذي أشاد بجرأتها لإعلان الأمر والكشف عن مشكلتها دون تردد أو خوف، مؤكدين أن تصرفها هذا سيشجع العديد من الأشخاص للكشف عن مشاكلهم الصحية.