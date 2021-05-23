طوني عيسى يدخل القفص الذهبي.. ونجوم لبنان يشاركونه فرحته

دخل النجم اللبناني طوني عيسى بشكل مفاجئ القفص الذهبي بارتباطه بفتاة تدعى " أمونة عيد" من خارج الوسط الفني، في حفل زفاف ضخم وبوجود عدد من نجوم اللبنان. إلا أن بعض المواقع كانت قد كشفت أن طوني قد تزوج بتركيا وحفل الزفاف في لبنان.

وتداول المدعوين عبر انستغرام صور وفيديوهات من الحفل، كان من الضمن المدعوين جيسي عبدو التي نشرت لقطات متفرقة من حفل الزفاف كما نشرت كلمة ألقاها وسام صباغ جاء فيها: "الحب من بعد غياب شايف قبرص بعيونا، ورغم الدولار القلاب، والسياسية وجنونا، وحروب وضرب وإرهاب، وحجر وفيروس كورونا، عزمونا نحنا الأصحاب، وقالوا الليلة زفونا".

بينما نشرت داليدا فيديو مجمع من الحفل عبر انستغرام وعلقت عليه: " ‎فرحتي مش سايعتني اليوم لأنّه عم بشهد على أجمل قصة حب عرفتها من "اليوم الأوّل" وبعد ٨ سنين عم تتكلّل بالزواج ألف مبروك لأجمل عروسين، بحبكن يا صديقَي العمر قصة حبكم رح تبقى المثل لكلّ اتنين مغرومين جرّبت تفرّقن الحياة بس ما قدرت لأنو اللي متلكن ما بفرّقن إلّا الموت بحبكن كتير".

وردت عليها عروس طوني: " أنا بحب يا صديقتي الغالية، لا يمكنني الانتظار حتى اراكِ عروس قريبًا، شكرًا لوجودك بجانبي".

ونشرت ورد الخال صور من الزفاف عبر حسابها الرسمي على انستغرام وعلقت عليها: "فرحتنا فيكن قد ليلة فرحكن

نجم تزوّج قمر يا رب كل الهنا يا طوني ويا أمّون".

وبالعودة لعروس، وكان قد كشف "عيسى" أنه لا زال يعيش علاقة حب مع امرأة من الطائفة العلوية وهما مخطوبان حالياً ولم يعلن عن ذلك بسبب كونها اموراً خاصة. ولفت أن خطيبته هي من عائلة مترابطة فيها وتعلّم منها جميع الأمور المميزة وهي مؤمنة بدينه كثيراً ويحترم هذا الامر بها.

أما بالنسبة لأعماله، فقد بدأ تصوير فمسلسل "صالون زهرة" إلى جانب الممثلين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار من انتاج صبّاح أخوان.