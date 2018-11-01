جهمور خالد سليم يطلب له الدعاء بالشفاء

كشف (أدمن) حساب وصفحة الفنان خالد سليم، أنه تعرض لوعكة صحية، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء.



ودعى الأدمن للفنان بالشفاء العاجل، قائلا: (للهمّ اشفه، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، اللهم إنّا ندعوك في ظهر الغيب، أمنن عليه بالشفاء وردّه إلينا سالم من كل داء)، حسب اليوم السابع.

من جانبهم، رد متابعين وجمهور الفنان بالدعاء له بالشفاء، حيث قالت يارا علي: (سلامات يا سيد الناس، ربنا يشفيك ويعافيك، يارب ما تشوف شر أبدا، حصنتك باسم الله الأعظم)، فيما قالت سهى الصيرفي: (ألف سلامة عليك يا نجم النجوم، ربنا يقومك بالسلامه لبيتك وأولادك يارب).