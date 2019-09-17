جوائز وعروض "جيتكس شوبر" 2019

يُعدّ "جيتكس شوبر" معرض الأجهزة الإلكترونية الأكثر شعبيّة في المنطقة، ويُقدّم مجموعة من أبرز العلامات التجاريّة في مكان واحد وبأسعار مُخفّضة. تتضمّن الفعالية، التي تُقام من 24 إلى 28 سبتمبر، العديد من النشاطات الترفيهيّة العائليّة. إليك أبرز ما يمكن أن تجده في "جيتكس شوبر" هذا العام:

اطّلع على أروع العروض

تقدّم أبرز المتاجر مثل "جمبو" و"شرف دي جي" و"أكسيوم" العديد من العروض الرائعة على أجهزة الهواتف الذكية واللابتوب والاكسسوارات وغيرها. احصل على أحدث الأجهزة الإلكترونية من أهم العلامات التجارية بأفضل الأسعار. خطّط لزيارتك لتستفيد من الخصومات والعروض الخياليّة على آلاف المنتجات.

اكتشف أحدث الألعاب

تُعدّ منطقة "شوبر جيمز" للألعاب والواقع الافتراضي من أبرز ما يقدّمه "جيتكس شوبر" هذا العام، حيث تتضمّن أجهزة "بلاي ستيشن" و"نينتندو" وغيرها، ليتمكّن عشّاق الألعاب من الاشتراك في بطولات مُصغّرة مثل مبارايات "فورتنايت" في 26 و27 سبتمبر وتحدّي "سوبر سماش بروز" في 28 سبتمبر. ستجد الكثير من الألعاب مثل "كنترول بوردرلاندز 3" و"فيفا 19، بالإضافة إلى الألعاب القديمة مثل "ماريو"، و"أتاري" و"ذا ليجند أوف زيلدا".

جوائز رائعة بانتظارك

يقدّم "جيتكش شوبر" مجموعة مُميّزة من السحوبات هذا العام. أنفق 2000 درهم أو أكثر في المعرض وادخل في السحب للفوز بـ 2000 درهم. قد يحصل بعض الفائزين المحظوظين على سيارة "ميتيسوبيشي إكليبس كروس" 2019 الجديدة كليّاً. هناك أيضاً جوائز يوميّة خلال الأسبوع مثل "أي فون XRs" ومكنسة "بيسيل" الكهربائية وقسائم تسوّق من دبي مول وغيرها.

تجارب خياليّة

انتقل إلى عالم المستقبل من خلال تجارب الواقع الافتراضي في منطقة "شوبر فيرتشوال" الجديدة. يمكنك هنا تجربة مجموعة من الألعاب مثل "فروت نينجا" و"ذا ليزر بات" و"أنجري بيردز".

اجعل منزلك ذكياً

يتعاون "جيتكس شوبر" مع "جمبو" هذا العام ليقدّما للزوّار أحدث المنتجات المُتخصّصة بالمنازل الذكية في منطقة واحدة. اطّلع على أفضل ما تقدّمه أبرز العلامات التجارية، واستفد من العروض المُميّزة على كل ما يتعلّق بالأمن والترفيه والأتمتة.

استفد من الأجهزة القديمة

إذا كان لديك أجهزة قديمة ولم تعد تستخدمها، فيُمكنك استبدالها بقسائم شرائيّة لاستخدامها في "جيتكش شوبر". تعود مبادرة "ذا شوبر تريد إن" هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حقّقته في العام الماضي، لتشجيع الناس على إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية التي لا يحتاجونها.