جورجينا رودريغز تنشر الفيديو الدعائي لبرنامجها.. وتكشف تفاصيل انتقالها للسعودية

شاركت عارضة الازياء الشهيرة "جورجينا رودريغز" الفيديو الدعائي الأول لمسلسلها الوثائقي في موسمه الثاني "انا جورجينا"، والذي ستكشف من خلاله عن العديد من المفاجآت.

جورجينا رودريغز تشارك تفاصيل الفيديو الدعائي لمسلسل "انا جورجينا" الجزء الثاني

نشرت عارضة الأزياء المقطع الفيديو الدعائي الأول لمسلسلها "انا جورجينا" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وكشف الإعلان عن المزيد من تفاصيل الموضة والرفاهية وجلسات التصوير التي تعيشها عارضة الأزياء، لكنها أيضاً كشفت الكثير من اللحظات العائلية التي جمعتها بحبيبها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو وأبنائها طوال السنوات الماضية.

كما ستكشف جورجينا كما هو واضح في مقطع الفيديو بعض من حياتها في الطفولة بالإضافة إلى تفاصيل وأسرار انتقالها هي واطفالها إلى المملكة العربية السعودية بعد أن وقّع النجم البرتغالي صفقة انتقاله الى نادي النصر السعودي.

نيتفليكس تروّج لمسلسل جورجينا رودريغز الوثائقي

نشرت منصة "نيتفليكس" الالكترونية مقطع الفيديو الدعائي الخاص لمسلسل "انا جورجينا" الوثقائي وكتبت مقدمة خاصة لعارضة الأزياء جورجينا رودريغز.

وتضمنت المقدمة ما يلي: "أنا جورجينا 2 هي عودة لأكثر المؤثريين الاسبان فجورجينا هي عارضة أزياء وأم وسيدة اعمال، وفي هذا الموسم ستخبرنا المزيد من الأسرار وسنشاهد أفضل وأسوأ لحظات حياتها".