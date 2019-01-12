الوسوف يطرح (حال الجريح) و يتبرع بأرباجها لجمعية خيرية

سلطان الطرب جورج وسوف

أعلن الحساب الرسمي لسلطان الطرب العربي جورج وسوف، على (إنستجرام)، عن طرحه أغنيته الجديدة (حال الجريح) عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات (يوتيوب)، وذلك أثناء زيارته الخيرية لـ مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، على أن يتبرع بربح الأغنية على يوتيوب لصالح إحدى الجمعيات الخيرية في لبنان وتحمل اسم Gift of Life Lebanon، حسب موقع صدى البلد.

(حال الجريح) تعاون فيها وسوف مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن عادل العراقي، والموزع الموسيقي طوني سابا، والكليب من إخراج المخرجة الشابة مايا عقيل.