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الوسوف يطرح (حال الجريح) و يتبرع بأرباجها لجمعية خيرية

الوسوف يطرح (حال الجريح) و يتبرع بأرباجها لجمعية خيرية
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