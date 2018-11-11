جورج وسوف يتلو وصيته على المسرح في القاهرة، وهذا ما قاله!

سلطان الطرب جورج وسوف

أشعل الفنّان جورج وسوف مساء الجمعة الماضية حفله الغنائي الذي قام بإحيائه في القاهرة على مسرح البروج بمصر الجديدة، وتوافد المحبين والمعجبين من كل مكان لمشاهدة نجمهم المفضل والاستماع لعدد من أغانيه الشهيرة "طبيب جراح" و "كلام الناس" و "أنا آسف".

وفي خضم الحفل، كشف سلطان الطرب عن وصيته أمام الجماهير الحاضرة، وذلك عندما قام بدعوة أحد مواهب برنامج "ذا فويس كيدز" للصعود على المسرح وهو الطفل الصعيدي خالد الفايد، وقال عنه هذه الكلمات أمام الجميع: " مستقبله كبير لإن صوته بيأخد العقل، خلو بالكم منه وهذه وصيتي بعد رحيلي".

وكان خالد الفايد غنى لجورج وسوف في برنامج "ذا فويس كيدز" أغنيته الطويلة "سهرت الليل"، في أحدث مواسمه الذي عرض في يناير/كانون الثاني، والتي كانت سببًا في تنازع كل من أعضاء لجنة تحكيم البرنامج الثلاثة لضمه للفريق.

الجدير ذكره أن الفنّان جورج وسوف يحيي خلال هذه الفترة عدد من حفلاته الغنائية في بلدان عدة حول العالم، حيث كانت آخر رحلاته قبل وصوله إلى القاهرة في أمريكا وكندا وأحيا حفلاته هناك بحضور جماهيري كبير.