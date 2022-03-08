جورج وسوف يثير قلق جمهوره بعد ظهوره على كرسي متحرك

أثار ظهور الفنان جورج وسوف على كرسي متحرك خلال تواجده في أحد الشواطئ قلق جمهوره ومحبيه .ونشرت الصفحة الرسمية لجورج وسوف بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطعي فيديو من جولته، ظهر في أحدهما يستخدم الكرسي المتحرك بمساعدة مرافقيه، فيما التف جمهوره حوله وهتفوا بلقبه (أبو وديع) داعين له بدوام الصحة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية له.

وكشفت مديرة أعمال جورج وسوف أن حالته الصحية جيدة، وأنها لم تكن المرة الأولى التي يظهر بها على كرسي متحرك؛ إذ يعاني من فترة من مشاكل في القدم، ولكنه بخير.

وانتشرت خلال الفترة الماضية شائعات وفاة جورج وسوف بعد تعرضه لأزمة صحية، الأمر الذي سبب صدمة لجمهوره والوسط الفني بأكمله، لكنه خرج ونفى تلك الشائعات مشيرًا إلى أنها أصبحت لا تصدمه ولا تضايقه لأنه تعود عليها.

ويحيي سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا، في مصر بأحد الفنادق في طابا، يوم 13 مايو/أيار المقبل، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.