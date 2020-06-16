جورج وسوف يخرج عن صمته و ينفي هذه الشائعة

خرج المطرب السوري جورج وسوف عن صمته وكشف حقيقة مرضه وإصابته بفيروس(كورونا) المستجد، وذلك بعد أنباء عن تدهور صحته.

وكتب جورج عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): (لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم).

وتابع: (اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات).

كان آخر ظهور للمطرب جورج وسوف في أبريل نيسان الماضي، عندما نشر مقطع فيديو له عبر (تويتر) و(فيسبوك)، تحدث خلاله عن فيروس كورونا، ودعا محبيه، بملازمة منازلهم وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواجد في منزله في كفرون ولا يخرج، على الإطلاق، وإذا احتاج لشراء أمر ما، أن يشتريه على الإنترنت.



