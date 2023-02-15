جورج وسوف يطرح (نص عمري) و يهديها لروح ابنه الراحل

البوابة-طرح النجم الكبير جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان (نص عمري)، إهداء إلى روح ابنه الراحل وديع، بالتزامن مع مرور أربعين يوم على وفاته.

ولدى طرح الأغنية على قناته الخاصة على موقع (يوتيوب) علق جورج قائلا:(إلى حبيبي وديع (نص عمري) اغنية لروحك بذكرى الاربعين سرقت الحب من عيده). والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، ومن توزيع زيزو فروق، ومن إخراج طوني قهوجي.

وكان وديع، الابن الأكبر لجورج وسوف قد أصيب بنزيف داخلي في يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.