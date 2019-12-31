جورج وسوف ينتهي من تسجيل (سينجل) باللهجة المصرية

سجل سلطان الطرب جورج وسوف أغنية جديدة باللهجة المصرية، لم يستقرعلى اسمها، مع الموزع الموسيقي زيزو فاروق وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، ومن المقررطرحها (سينجل) في صيف 2020، حيث قال موزع الأغنية زيزو فاروق: (إنه سعيد للغاية بالتعاون لأول مرة مع النجم جورج وسوف فى هذه الأغنية مختلف شكلا وموضوعا، وتحمل طابع حالة حب باللهجة المصرية، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها بمختلف أنحاء الدول العربية)، حسب موقع اليوم السابع.

وانتشرت مؤخرا شائعة حول وفاة جورج وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذي أثار الجدل بين محبي سلطان العرب وجعلهم يتسائلون عن صحة المعلومة، أو كونها مجرد شائعة كغيرها من الشائعات التي ترددت قبل سنوات حول وفاته.

وفي رد ساخر، نفى الفنان جورج وسوف، الشائعة بنفسه، عن طريق نشر ستورى عبر حسابه على (إنستجرام،) وفي تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال (لمخترع شائعة اني متت أقول له: عبيب ألبي) ، تعليق جورج وسوف حسم الجدل حول الشائعة لتمت فى مهدها، وبما لا يجعل مجالًا للشك حول عدم صحتها، وذلك كون الفنان السوري قد رد عليها بنفسها دون الإستناد لمصادر مقربة أو غيرها من التصريحات التي تحمل بعض الشك حول حالته الصحية