جوري بكر وشقيقتها بفعل فاضح.. قبلة على شفاه تثير غضب رواد مواقع التواصل

أشعلت الممثلة والمذيعة المصرية جوري بكر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمعها بشقيقتها، حيث ظهرتا وهما تتبادلان القبلات.

شاركت جوري بكر متابعيها على موقع "إنستغرام" صورتين تجمعها بشقيقتها في مدينة دبي، في إحداها تتبادلان القبل على الشفاه، وعلَّقت: "سنتعارك دائمًا، لكننا سنتصالح دائمًا، هذا ما تفعله الشقيقات.. نحن نتجادل، ونشير إلى ضعف بعضنا البعض، وأخطائنا ، وسوء الحكم علينا، ونومض مشاعر عدم الأمان التي كانت لدينا منذ الطفولة، ثم نعود معًا.. إلى اللقاء القادم".





وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء غضبهم واستهجانهم لحركة جوري وشقيقتها معتبرين حركتهم مبتذلة وخارجة عن حدود الحياء، ما دفعها لإزالة خاصية التعليقات ونشر منشور آخر ترد فيه على الانتقادات التي تعرَّضت لها.

نشرت جوري منشور كتبت فيه: "أنا مش هبرر مواقف ولا أي حاجة بعملها لأي حد.. بس بجد انتو ناس مريضة بالأخض الي كاتبين كومنتات سخيفة وقذرة.. دي اختي الي ببسوها بوسة جميلة وطاهرة ومش هشيلها عشان انتو الي عقولكم مريضة".

وعلَّق أحد المتابعين: "طب تبوسا من خدا بوسه بريئه و طاهرة اريحلا هيك اشيا ما حلوة تنتشر عالسوشيل ميديا و بتزعل من تعليقات الناس ! هيه حرة ف بيتها مش هون".

وكتب آخر ساخرًا: " يعني احنا اللي طلعنا ناس مريضه … الدنيا اتقلبت يا جدعان ".

وعلَّقت أخرى: " استغفر الله تراا الصورة مو حلوة.. مو قصة تفكيرنا بس اكو شي اسمه حدود وخطوط حمراء خلي الصورة بينج وبين اهلج شكوو تنشرينها للناس وتطلعين تبررين !!!؟..أنتم تجيبون الحجي لنفسكم".

وكتبت إحدى المتابعات باستهجان: " الله المستعان يااختي شوفوو الاجانب والله العظيم مااتذكر قد شفت بنت تبوس اختها او امها لما يكبروون لانه شي غريب مو سالفة انو تفكيرنا قذر لكن احترموو فكرة الحدوود الحمراء اذا انتي واهلك راضين عادي ولكن مو لازم احنا كمان نشووف ونرضى !! انتي نزلتيها وانتي عارفه هالشيء غريب علينا يعني تحملي الكلام ولاحول ولاقوه الا بالله !".

ويبدو أن جوري لا تهتم بالتعليقات المسيئة والمنتقدة لسلوكها الذي وصف بالشاذ، إذ شاركت في اليوم التالي صورة لها بإطلالة جريئة مؤلفة من كروب توب بفتحة صدر مكشوفة وتنورة ذات فتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ.