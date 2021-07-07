نجوم مصر يحتفلون بعرض خاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

حضر عدد كبير من نجوم مصر افتتاح مجمع سينمات جالكسي المعادي في مصر والذي صادف العرض الخاصة لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين". وكان ما يميز حضور النجوم هو ظهورهم مع أسرهم وعائلاتهم.

وكان من الحضور بطل العمل كريم عبد العزيز برفقة زوجته هايدي التي تألقت بإطلالة "كاجول شيك" حيث ارتدت بنطال جينز و"بليزر" باللون الأزرق وتوب أبيض، بينما فضل كريم عبد العزيز بظهور باللون الأسود.

كريم عبد العزيز وزوجته

كما تواجدت بطلة فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" دينا الشربيني في العرض الخاص، وخطفت الأنظار بطقم جلد باللون "الجنزاري"، مكون من تنورة قصيرة و"جاكيت" قصير بأكمامة منتفخة، وأضافت إلى إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الذهبي وحقيبة من نفس اللون.

لحظة وصول الجميلة دينا الشربيني ل إفتتاح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"!💜#دينا_الشربيني pic.twitter.com/YvYu4x9dv7 — البوابة (@Albawaba) July 6, 2021

وكانت الشربيني قد تعرضت لموقف محرج من قبل الصحافة، حيث سألها أحد الصحفيين عن أن السبب وراء نشرها صورة ابنة الفنان المصري عمرو دياب هو تمهيد لعودة العلاقة بينهما، بدورها رفضت دينا الإجابة عن السؤال ونسحبت من المقابلة.

يعني المراسل من كل عقلو رايح يسأل هيك سؤال وناطر من #دينا_الشربيني توقف تولع سيجارة🚬 وتفتح قلبها وتبلش تفضفضلو🤭اخر جملة قالتها بعد الإنسحاب:"امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا" https://t.co/PC7SbVHpYo — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) July 7, 2021

وبالعودة إلى الحضور المشاركين في فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، كان هناك ظهور أول لماجد الكدواني برفقة عائلته.

ماجد الكدواني وعائلته

ورافق الفنان المصري أحمد زاهر ابنتيه ملك وليلى للعرض الخاص اللتان خطفتا الأضواء بإطلالتين باللون الأبيض والأسود وتوسطهما والدهما بملابس "كاجول".

وكان من ضمن الحضور كذلك، بيومي فؤاد، بشرى وزوجها، هيدي كرم، حمادة هلال، الثنائي أحمد داوود وعلا رشدي، ليلى عز العرب، شيماء سيف، مي عمر وزوجها محمد سامي، ونسرين أمين، وسيد رجب، عمرو عبد الجليل، والنجمة السورية سوزان نجم الدين.

بيومي فؤاد وشريف رمزي وعمر سعيد

سوزان نجم الدين

سيد رجب

نسرين أمين

مي عمر ومحمد سامي

شيماء سيف

ليلى عز العرب

حمادة هلال

أحمد داوود وعلا رشدي

بشرى وزوجها

هيدي كرم

بالإضافة إلى الفنان أوس أوس الذي حرص على تخليد ذكرى ابنه الراحل "علي" عن طريق ارتداء سلسلة نقش عليها اسم ابنه وارتداها في الفيلم. وغيره من نجوم مصر.

أوس أوس وعمرو عبد الجليل

وفي لفتة لطيفة وطريفة، وبعد انتهاء عرض الفيلم وزع على الجمهور هدية، عبارة عن علبة تحمل اسم الفيلم وكان بداخلها، كارت محامي طلاق يُدعى “أنيس الببلاوي” وهو اسم الشخصية التي يؤديها الفنان ماجد الكدواني ضمن أحداث العمل، مدون خلفه شعار كان يردده بالفيلم “الطلاق انطلاق”، إلى جانب دبلتين إحداهما باللون الذهبي والثاني فضية اللون.

قصة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

الفيلم بطولة، كريم عبد العزيز بدور "خالد"، دينا الشربيني بدور "ثريا" زوجة خالد، ماجد الكدواني بدور "أنيس" شقيق ثريا، بالإضافة إلى العديد من نجوم مصر.

محمد عبد العزيز والد كريم عبد العزيز

ويشار إلى أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مستوحى من فكرة فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" والذي أخرجه محمد عبد العزيز والد كريم عبد العزيز، والذي كان من ضمن الحضور، وكان من بطولة عادل إمام ولبلبة، وشارك به كريم عبد العزيز كطفل.