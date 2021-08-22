شاهد صور حفل زفاف أحمد سعد وعلياء بسيوني..والعروس ترفض ارتداء فستان أبيض

صدم المطرب المصري أحمد سعد معجبيه ومتابعيه بخبر عقد قرانه من مصممة الأزياء علياء بسيوني في حفل بسيط اقتصر على الأصل والمقربين، رغم أن مواقع إخبارية تناقلت خبر انفصالهما سابقًا عقب إلغاء سعد متابعة خطيبته وحذف جميع صورهما.

وخضغ أحمد سعد وعلياء بسيوني لجلسة تصوير عفوية سيطر عليها اللون الأبيض، حيث لم تختار العروس فستان زفاف أبيض بل اقتصرت إطلالتها على قميص آيفوري بقصة صدر طويلة على شكل حرف V نسَّقته بتنورة قصيرة بيضاء مُزيَّنة بأزرار ذهبية.















وأكملت بسيوني إطلالتها بمجموعة مجوهرات فضية، وأمسكت باقة ورود بيضاء، في حين اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بانسيابية ومكياج من درجات النود.

من جهة أخرى، اختار سعد بدلة توسكيدو مؤلفة من سترة بيضاء وبنطال أسود.

يذكر أن الثنائي جمعتهما قصة حب رومانسية في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر سعد برفقة بسيوني في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال.

رد فعل سمية الخشاب على زواج أحمد سعد

مع تداول أخبار الزفاف وانتشار الصُور الأولى من عقد القران وُجهت الأنظار نحو الممثلة المصرية سمية الخشاب والتي هي طليقة أحمد سعد، وانتظر الجمهور رد فعل منها بعد تداول أخبار الزواج، ويبدو أن الممثلة قررت الرد بطريقتها عن طريق مشاركة صُورة لها وهي تشير بأصابعها إلى شيء محدود.

الصُور التي شاركتها وصفها الجمهور بأنها تلميح جنسي لقدرات أحمد سعد خاصةً أنها لم ترفقها بأي تعليق وجاءت بالتزامن مع إعلان زواج أحمد سعد.

انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

تناقلت عدد من الصحف المصرية والمواقع الإخبارية أنباء عن انفصال أحمد سعد عن خطيبته بعد فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر على خطوبتهما.

ومما زاد من صحة هذه الأنباء قيام الفنان الشعبي بإلغاء متابعة خطيبته ندى بسيوني على حساب انستغرام وحذفه جميع الصور والفيديوهات التي كانت تجمعهما.

ومن جانبها قامت علياء بتغير الحالة الإجتماعية لها عبر حساباتها على السوشال ميديا حيث أنها شطبت كلمة مخطوبة لتؤكد بهذه الحركة جميع الأنبار المتداولة حول انفصالهما.

طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

يذكر أن المحكمة المصرية كانت قد أجبرت طليق الممثلة بدفع 500 ألف جنيه مصري أي ما يعادل الـ 31,806 ألف دولار أمريكي تحت إطار دعوى مؤخر الصداق التي رفعتها مؤخراً، كما ألزمت المحكمة أحمد سعد بدفع مصاريف القضية كاملةً. جاء القرار بعد إثبات الخشاب أنها لم تتقاضى مؤخرها من بعد الطلاق وبعد الإستماع للشهود أطلقت المحكمة المصرية قرارها الأولي بحق سعد.

هذه الصفعة الثانية التي وجهتها الخشاب لـ أحمد إذ أنه صدر قرار من المحكمة قبل فترة والذي جاء فيه بأن على أحمد أن يدفع 270 ألف جنيه مصري كنفقة متعة وطلاق لزوجته سمية، وبالتحديد قضت محكمة الأسرة بحصول خشاب على مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة قدرها 3 أشهر، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً وبذلك يكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن أثبتت سمية أنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي على يد طليقها، كما أنها قدمت للمحكمة أوراق تثبت عدم حصولها على مستحقاتها المالية بعد أن رفض الطرفين التصالح وحل الموضوع ودياً. ووقتها شاركت سمية فيديو راقص على أنغام أغنية الفنانة العالمية "تايلور سويفت" فرحاً بعد أن تمكنت من كسب دعوى الخلع التي رفعتها ضد زوجها السابق الفنان أحمد سعد.