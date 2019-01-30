بالصور: جولة في منزل نجم بوليوود أميتاب باتشان..شاهدوا فخامته!

الفنان الهندي الشهير أميتاب باتشان

ليست بمفاجأة بأن يكون نجم القرن الفنان الهندي أميتاب باتشان يمتلك منزلًا من بين أكثر المنازل الفخمة والمطلوبة في الهند، حيث أن موقعه في أكثر المناطق حيوية في مدينة مومباي ويطلق عليه اسم "جلسة" ويبلغ ثمنه أكثر من مليون ونصف دولار أمريكي.

وتعتبر الإقامة في منزل أميتاب باتشان بمثابة إقامة ملكية ورفاهية لأبعد الحدود، حيث يقطن معه كل من زوجته جايا وابنه أبهيشيك مع زوجته آشواريا راي وحفيدته آراديا.

وتم تصميم النوافذ في هذا المنزل لتكون ممتدة بشكل كامل من الأرضية للسقف، بالإضافة إلى الزهور المحيطة، والبناء الحجري الفخم لتعطي الدفء المطلوب، وأشياء أخرى يحلم أي شخص في العالم بأن يمتلكها.

وزين أميتاب المنزل بأقواس عالية ورسومات مستوحاة من التراث الملكي، بحيث يشعر الضيف بالترحيب فور دخوله هناك، كما أنه اهتم بالتفاصيل الأخرى التي زادت المنزل جمالًا مثل السجاد الفخم والثريات الزجاجية الرائعة.

وإضافة إلى ما سبق، يتميز "جلسة" بوجود حائط مرصع بالجواهر وموضوع عليه صورًا كثيرة لأميتاب باتشان منذ طفولته وحتى هذا الوقت، وبحسب رأي أميتاب، ينبغي معاملة منزل باعتباره المعبد ، حيث لن تجد راحة البال فقط ولكن في نفس الوقت تجد نفسك فقدت في جمالها وألوهيتها.