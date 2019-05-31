جومانا مراد تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة جومانا مراد مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، في العشر الأواخر من رمضان.

وشاركت جومانا متابعيها بفيديو من داخل الحرم المكي بعد أدائها العمرة، وكتبت عليه (أسأل الله بحق هذا الشهر الكريم وهذه الليالي المباركة أن يعم الخير والسلام على جميع دول العالم، وأن يتقبل عمرتنا ودعائنا)، كما كتبت لها الفنانة مي كساب: (عمرة مقبولة إن شاء الله)،حسب موقع مصراوي.

وتعاقدت جومانا مراد، مؤخرًا على بطولة فيلم جديد، سيشهد عودتها للسينما مرة أخرى بعد غياب ومن المقرر تصويره بمصر، بعد إجازة عيد الفطر.