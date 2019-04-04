جومانا مراد تحتفل بعيد ميلادها الـ46...صورة

جومانا مراد

احتفلت النجمة السورية جومانا مراد، بعيد ميلادها الـ46، في منزلها بدبي، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين، وعلى رأسهم زوجها الدكتور ربيع بسيسو، و يعد عيد ميلاد جومانا مراد هذا العام استثنائيًا فهي المرة الأولى التي تحتفل به برفقة طفلها محمد، الذي رزقت به في فبراير /شباط الماضي، حسب موقع اليوم السابع .



وحرص جمهور و متابعي جومانا مراد علي وسائل التواصل على مشاركة الفنانة بعيد ميلادها ذكرى مولدها بالإضافة إلى زملائها من الوسط الفنى، وعلى رأسهم كندة علوش، وقصي خولي، وباسم ياخور، ورواد عليو، ومحمد رجب، وداليا البحيري، وأمينة .



يذكر أن جومانا مراد، تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم جديد، سيشهد عودتها للسينما مرة أخرى بعد غياب ومن المقرر تصويره بمصر، بعد إجازة عيد الفطر.