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جومانا مراد تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة و بالأسود

سهير العابد

سهير العابد

منشور 22 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:14
جومانا مراد
جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام). وتألقت جومانا بإطلالة أنيقة وجذابة فإرتدت فستان طويل مفتوح من الساق ذو أكمام طويلة باللون الأسود يبرز أنوثتها، كما أنها اختارت لخصلات شعرها الأسود الطويل تسريحة ذيل الحصان البسيطة.

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و فنيا تستعد جومانا مراد للمشاركه في فيلم (ع الزيرو) بطولة النجم محمد رمضان، و يشارك في بطولة العمل النجمة نيللي كريم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد، وعدد آخر من الفنانين يجري الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع التصوير، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل 2023.

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