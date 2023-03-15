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جونغكوك في بث مباشر لطمأنة جمهوره بعد اختفائه المفاجئ.. ويعلّق "أنا بخير"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 15 آذار / مارس 2023 - 05:38
جونغكوك
جونغكوك

أثار النجم الكوري وعضو فرقة BTS جونغكوك جدلًا كبيرًا بين جمهوره ومحبيه وذلك بعد أن قام بحذف حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

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وتساءل العديد من جمهوره عن السبب الرئيسي وراء حذف حسابه على إنستغرام، خاصة وأنه قام بالغائه بعد أن قام ببث مباشر أمام جمهوره، وهو يؤدي حركات رياضية، مما أثار حالة من الذعر دفعتهم للتساءل عن ما يمر به.

جونغكوك يطمئن جمهوره ويظهر في بث مباشر

وظهر النجم الكوري الشهير "جونغكوك" على جمهوره في بث مباشر عبر حسابه الخاص على "Weverse" حيث طمأنهم عن صحته واكّد بانه بحالة جيدة.

وأما حول سبب حذفه لحسابه الخاص على "انستغرام" فكشف جونغكوك بأنه كان يستخدمه بشكل قليل وفي الفترة الأخيرة أصبح لا يستخدمه أبداً.

جونغكوك

الجمهور يشبه إطلالة جونغكوك بالامير إريك

وتفاعل الآرمي بشكل كبير مع ظهور جونغكوك في البث المباشر وشبّهوا إطلالته بالامير إريك بطل الفيلم الشهير The Little Mermai.

وقضى جونغكوك وقت مميز مع جمهوره عبر البث المباشر حيث كانوا يستمعون الى الموسيقى معاً، وتصدر اسم الفنان الكوري قائمة الأكثر تداولًا عبر تطبيق تويتر.

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جونغكوك

جونغكوك هو فنان كوري من مواليد 1997 بدأ مشواره مع فرقة BTS عام 2013، وفي عام 2015 شارك الفنان الكوري في حملة "حلم واحد، كوريا واحدة"، وقدم جزءًا من اغنية بمناسبة ذكرى الحرب الكورية شارك فيها نخبة من نجوم الغناء  في كوريا.

وفي عام 2016 شارك في مسلسل طاقم الزهور.

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