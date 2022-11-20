أغنية Dreamers لجونغكوك وفهد الكبيسي تطيح عرش Waka Waka

بعد طول انتظار، طرحت آخر أغاني كأس العالم قطر 2022 بصوت النجم الكوري جونغكوك ، أحد أعضاء فرقة BTS، عبر موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر، وهي الأغنية التي سيؤديها في افتتاحية المونديال.

جونغكوك وفهد الكبيسي يتعاونان في كأس العالم قطر

ومن المقرر أن يؤدي الأغنية كل من جونغكوك والمغني القطري فهد الكبيسي في افتتاحية كأس العالم قطر 2022، كما سيصدر الفيديو الموسيقي لـها في 22 نوفمبر القادم؟

وفي وقت سابق، شارك فهد كبيسي البوستر الدعائي الذي يجمعه بالنجم الكوري عبر حسابه في "إنستغرام"، وعلَّق: "دريمرز هي الأغنية الرسمية الأخيرة من أغاني كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ - من غناء فهد الكبيسي وجونغكوك (بي تي أس) لا تفوّت مشاهدتها مباشرة خلال حفل الافتتاح في ٢٠ نوفمبر".

كما نشر الكبيسي مقطع ترويجي للفيديو المصوَّر، وأرفقه بتعليق: "مقطع تشويقي من دريمرز الأغنية الرسمية الأخيرة من أغاني كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️ - من غناء فهد الكبيسي لا تفوّت مشاهدتها مباشرة خلال حفل الافتتاح في ٢٠ نوفمبر".

بينما نشر الحساب الرسمي لفرقة BTS البوستر الدعائي لنجمهم، واكتفت بتعليق يتضمن اسم الأغنية.

تشبيه أغنية Dreamers بأغنية Waka waka

وتصدرت الأغنية منذ طرحها مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من السعادة والبهجة؛ بسبب كلماتها الحماسية، حتى أن البعض اعتبرها خليفة أغنية Waka Waka، التي قدمتها الفنانة الكولومبية شاكيرا في افتتاحية كأس العالم إفريقيا، حتى أن هاشتاغ Waka Waka تصدر قائمة الأعلى تداولًا في "تويتر".

وتتشابه الأغنيتين بحرصهما على تعزيز ثقافة البلد المستضيف للحدث، خاصة فيما يخص اللحن، ففي أغنية Waka Waka اعتمدت الرقصات الإفريقية واللحن الإفريقي الحماسي، وفي أغنية Dreamers اعتمد اللحن العربي والآلات الموسيقية الشرقية كالدفوف والطبول والمزامير.

فكتب أحد المستخدمين: "واكا واكا نقلت تاجها إلى دريميرز"، وعلَّقت أخرى: "الأغنية مفعمةبالحيوية، إنها تعيد إحياء طاقة واكا واكا التي قدمتها شاكيرا في كاس العالم عام 2010، كما أنها تتوافق مع موضوع بطولة كرة القدم".

وعلَّق آخر: "لقد نشأنا على الاستماع إلى واكا واكا لكن الجيل القادم سيكبر وهو يستمع إلى دريميرز، إنني أبكي".

WAKA WAKA I LOVE YOU BUT 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 pic.twitter.com/xJPkFhBnBX — not a joker talking 🐸⚽️ (@thefaceandace) November 20, 2022



