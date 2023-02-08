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جونغكوك يستعيد قبعته المفقودة بعد اتّهام موظّف حكومي ببيعها.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 08 شباط / فبراير 2023 - 01:12
جونغكوك
جونغكوك

وجّهت السلطات الرسمية في كوريا  اتّهامات الى موظّف حكومي سابق في وزارة الخارجية الكورية وذلك بتهمّة سرقة وبيع قبعة النجم الكوري جونغكوك بمبلغ مالي كبير بعد اختفائها.

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تفاصيل اختفاء وبيع قبعة النجم الكوري جونغوك 

شارك الموظّف الحكومي صورة لقبعة النجم الشهير في أحد مواقع سوق السلع المستعملة عبر الانترنت، حيث زعم الموظّف بأن النجم الكوري تركها في مبنى سيول عندما حضر لإجراءات طلب الحصول على جواز سفر.

وأكّد الموظّف بان القبعة أصبحت ملكه قانونيًا بعد مرور ما يقارب الـ 6 أشهر على العثور عليها وعدم قيام أي شخص بالسؤال عنها، لكنّه قام بحذف المنشور بعد توجيه عدد من التهم اليه.

وحاول الموظّف الحكومي بيع القبعة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين وون اي ما يعادل "7,950 دولارً أمريكيًا"، قبل أن يقوم بتسليم نفسه الى الشرطة بعد الخلافات التي حدثت.

جونغوك 

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جونغكوك يستعيد قبعته الضائعة

كشفت وسائل الاعلام الكورية بان المغني وعضو فرقة BTS "جونغكوك" قد استعاد قبعته من خلال الشركة المسؤولة عن الموظف، وان النجم الكوري لا يرغب في رفع قضية ضد الموظف الذي قام بأخذ القبعة.

واكدت العديد من المصادر ان النجم الكوري الشهير لا يريد معاقبة الموظف وكل ما يريده هو استرجاع قبعته فقط.

ويشار إلى ان الفنان الكوري جونكوك هو مغني تركي من فرقة بي تي اس ومن مواليد 1997.

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