جونغوك غاضب من جمهوره بسبب ارسالهم للطعام.. إليكم التفاصيل

عبّر عضو الفرقة الكورية الشهير النجم "جونغوك" عن عضبه الشديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" من جمهوره الكبير.

جونغوك يتوسّل للمتابعين بسبب طريقة تعبيرهم عن حبهم

كشف النجم الكوري "جونغوك " بأنه مستاء جداً في الفترة الأخيرة من جمهوره الكبير، بالرغم من مشاعر الحب والاعجاب وطريقتهم في التعبير عن هذه المشاعر.

وصرّح النجم الكوري البالغ من العمر 25 عاماً بأن هناك عدد كبير من معجبينه يقومون بإرسال الطعام الى منزله بشكل مستمر وهو ما يسبب له الكثير من الإزعاج والغضب.

واعتبر النجم الكوري بأن هذه التصرفات تعد انتهاك كبير لـ خصوصيته حيث أنه يشعر بعدم الارتياح لهذا الامر خاصة وانهم يرسلون الطعام إلى منزله بشكل مستمر ودائم.

وقال جونغكوك معبرًا عن غضبه الشديد وإنزعاجه: "ممتن جداً لمشاعركم وما تقومون به، وأقدّر بأنكم معجبين بي، لكن أنا اتناول الطعام بشكل جيّد ولذلك يجب عليكم أن تقوموا بالاهتمام بوجباتكم الخاصة وأنا أتوسّل إليكم بأن تتوقفوا عن القيام بهذه التصرفات".

وتابع جونغوك : "اذا قمتم بإرسال الطعام مرة أخرى فسأتحقق من رقم الايصال وسأتخذ الاجراء اللازم ضد كل شخص يقوم بهذا التصرف".

وتفاعل الجمهور مع ما قاله النجم الكوري مؤكدين إنه من حقه التعبير عن غضبه خاصة أن تصرفات الجمهور في بعض الأحيان فيها اختراق خصوصية وتصرفات مزعجة، فيما انتقد البعض ردة فعل النجم الكوري معتبرين أنه يجب عليه تقبل طريقة تعبير الجمهور عن حبهم.