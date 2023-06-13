جونغوك يتصدّر الترند بعد "قيلولة" مباشرة أمام 6 ملايين معجب

تصدّر النجم الكوري "جونغوك" وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد البث المباشر على الانترنت أمام ستة ملايين معجب عبر تطبيق "ويفيرس".

جونغوك يغفو أمام الملايين من معجبيه



وفي التفاصيل خلال بث مباشر للنجم الشهير أمام ستة ملايين من الجمهور كشف النجم الكولي بأنه متعب جداً ويرغب بالنوم وذلك بعد حديثه المطول مع المتابعين، لا سيما أن النجم الشهير كشف خلال حديثه أنه لم ينم منذ ما يقارب اليومين.



وظهر جونغوك مستلقي على سريره ومغطّى ببطانيات بيضاء وهو يتحدّث مع جمهوره، ووجه حديثه لهم قائلًا: "اذا نمت هكذا فإن الشركة ستصاب بالجنون"، وخلال فترة قصيرة بعد حديثه، غط الفنان الكوري بالنوم امام الكاميرا بشكل مفاجئ مما شكل صدمة كبيرة لجمهوره الذي كان معه في البث.



واستمرّ البث لمدة 21 دقيقة حيث شاهده ما يقارب الـ 6 ملايين شخص من خلال شاشاتهم، حيث لاقى هذا الفيديو اعجاب العديد من المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم لرؤية نجمهم المفضّل خلال غفوته.

وانهالت التعليقات المختلفة على الفيديو، ووصف البعض تصرف النجم الكوري بالعفوي واللطيف، فيما تناقش عدد كبير من الجمهول حول ما يعانيه المشاهير من مشاكل بالإرهاق بسبب النجومية والشهرة.

كيم تايهونغ يغفو امام الكاميرا



وجونغوك ليس الفنان الأول الذي يقوم بهذا التصرف، حيث أنه وقبل ما يقارب العام غط عضو فرق BTS وزميله النجم "تايهيونغ" بالنوم بشكل مفاجئ أمام الجمهور.