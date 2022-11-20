جونغوك يتصدّر الترند بأغنية مونديال قطر 2022 DREAMERS.. إليك التفاصيل

تصدّر النجم الكوري الشهير وعضو الفرقة الكورية BTS "جونغوك" وسائل التواصل الاجتماعي وقائمة الاكثر تداولًا، بعد الاعلان الرسمي عن اصدار أغنية كأس العالم الشهيرة Dreamers التي تشير المصادر انها ستكون الأغنية الرسمية الخاصة بـ مونديال قطر 2022.

تفاصيل أغنية جونغوك Dreamers الخاصة بكأس العالم

بمجرّد الاعلان عن أغنية كأس العالم للنجمين "جونغوك" والقطري "فهد الكبيسي" تصدّرت أسمائهما مواقع التواصل الاجتماعي على ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وستكون أغنية كأس العالم هي من آخر الأغاني التي سوف تصدر اليوم في تاريخ 20 نوفمبر وذلك تزامناً مع انطلاق مسابقة كأس العالم التي ستقام في قطر لعام 2022.

وشاركت الفرقة الكورية BTS البوستر الرسمي للأغنية المنفردة لـ "جانغوك" وذلك عبر حسابهم الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلّقت على البوستر بتعليق اسم الاغنية.

وصُنّفت الأغنية بأنها أفضل أغنية منفردة بعد أغنية شاكيرا الشهيرة "WAKA WAKA"، كما أن جونغوك هو أول مغني يؤدي أغنية فردية لحدث كأس العالم وذلك منذ عام 1998 والتي أدّاها المغني العالمي "ريكي مارتن".

افتتاح كأس العالم في قطر

يتواجد النجم الكوري الشهير اليوم الأحد خلال افتتاحية كأس العالم على ستاد البيت في دولة قطر، حيث أنه سيؤدي حفل افتتاح كأس العالم رفقة عدد من النجوم.