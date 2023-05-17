جوني ديب يعود للسجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي.. وابنته تلفت الأنظار

انطلق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76 في مدينة كان الفرنسية يوم أمس الثلاثاء الـ 16 من مايو، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم العرب والأجانب من حول العالم.

وظهر النجم "مايكل دوغلاس" ضيف شرف مهرجان كان السينمائي على السجادة الحمراء رفقة زوجته التي كانت تمسكه، كما شارك حساب المهرجان صور له قبل بدء مرور النجوم.

جوني ديب في أول ظهور له على السجادة الحمراء في مهرجان كان بعد معركته القضائية ضد آمبر هيرد



ومن النجوم الذين لفتوا الأنظار خلال تواجدهم في مهرجان كان السينمائي هو النجم الهوليوودي الشهير "جوني ديب" في أول ظهور له في المهرجانات وعلى السجادة الحمراء بعد معركته القضائية الشهيرة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.



وحضر النجم العالمي لمهرجان كان السينمائي من اجل عرض فيلمه Jeanne du Barry رفقة منتجة الفيلم مايوين والتي تلعب دور البطولة ايضاً.



ولاقى حضور ديب ترحيبًا واسعًا من قبل الجمهور الكبير الذي أثنى على تواجده وموهبته الكبيرة في السينما التي غاب عنها خلال الفترة الماضية.

ابنة جوني ديب تلفت الأنظار



لفتت ابنة النجم "جوني ديب" ليلي روز ديب الأنظار اليها خلال تواجدها هي ايضاً في مهرجان كان السينمائي حيث حضرت من اجل عرض فيلمها الأول The Idol والذي شاركها البطولة ذا ويكند.



وأكّد النقّاد والجمهور بأن هذا الفيلم سيلاقي نجاح كبير خاصة بعد عرض الفيديو الدعائي الاول للفيلم.



