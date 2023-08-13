جون سينا يصدم الجمهور بأحدث صورة.. "وجه نحيف وبدون عضلات"

اثار المصارع العالمي والنجم الهوليوودي الشهير "جون سينا" في الفترة الأخيرة حالة من الجدل وصدمة بين جمهوره بعد ظهوره بشكل مختلف ضمن أحداث فيلم باربي الذي يعرض في السينمات العالمية والعربية.

جون سينا بإطلالة صادمة في أحدث صورة



وبعيدًا عن ظهوره الغريب في فيلم باربي بالشعر الأشقر المستعار، صدم النجم العالمي جمهوره بعد انتشار صورة حديثة له، ظهر فيها يوجه نحيف جدًا وقد خسر الكثير من الوزن، واللافت أيضًا كان ظهوره بدون العضلات التي اشتهر بها.

ويعرف سينا بعضلاته جسده الضخم ووجهه الممتلئ، حيث أن شهرته بدأت بشكل كبير من عالم المصارعة الذي يحتاج إلى مواصفات مميزة من بينها العضلات المفتولة.

لكن وبسبب انتقاله الى عالم التمثيل اضطر سينا إلى إجراء العديد من التغييرات المختلفة في ملامحه بحسب طبيعة الدور.

وتساءل الجمهور ما اذا كان السبب الرئيسي وراء خسارة سينا لوزنه هو معاناته مع مرض ما أم بسبب فيلمه الجديد الذي يجمعه مع جاكي شان، وان الشخصية التي يؤديها تتطلب هذا الظهور.

في المقابل شكك العديد من رواد السوشال ميديا بالصورة، وتوقع البعض أن تكون قد خضعت للتعديلات عبر برنامج الفوتشوب أو انه تم تعديلها عبر الذكاء الاصطناعي.

وبالعودة للحديث عن مشاركة النجم العالمي بالفيلم الشهير باربي، كان قد أثار ضجة كبيرة حولة بسبب ظهوره الأنثوي حيث يحسد شخصية حورية البحر في العمل.