  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. جون سينا يصدم الجمهور بأحدث صورة.. "وجه نحيف وبدون عضلات"

جون سينا يصدم الجمهور بأحدث صورة.. "وجه نحيف وبدون عضلات"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 13 آب / أغسطس 2023 - 06:18
جون سينا
جون سينا

اثار المصارع العالمي والنجم الهوليوودي الشهير "جون سينا" في الفترة الأخيرة حالة من الجدل وصدمة بين جمهوره بعد ظهوره بشكل مختلف ضمن أحداث فيلم باربي الذي يعرض في السينمات العالمية والعربية.

اقرأ ايضاًنجم مصري يشارك جون سينا وجاكي شان في فيلم عالمي جديدنجم مصري يشارك جون سينا وجاكي شان في فيلم عالمي جديد

جون سينا بإطلالة صادمة في أحدث صورة
 

وبعيدًا عن ظهوره الغريب في فيلم باربي بالشعر الأشقر المستعار، صدم النجم العالمي جمهوره بعد انتشار صورة حديثة له، ظهر فيها يوجه نحيف جدًا وقد خسر الكثير من الوزن، واللافت أيضًا كان ظهوره بدون العضلات التي اشتهر بها. 

ويعرف سينا بعضلاته جسده الضخم ووجهه الممتلئ، حيث أن شهرته بدأت بشكل كبير من عالم المصارعة الذي يحتاج إلى مواصفات مميزة من بينها العضلات المفتولة.

لكن وبسبب انتقاله الى عالم التمثيل اضطر سينا إلى إجراء العديد من التغييرات المختلفة في ملامحه بحسب طبيعة الدور.

اقرأ ايضاًنجم مصري يشارك جون سينا وجاكي شان في فيلم عالمي جديدجون سينا حورية بحر من فيلم باربي الجديد.. والجمهور "ضاعت الهيبة"

وتساءل الجمهور ما اذا كان السبب الرئيسي وراء خسارة سينا لوزنه هو معاناته مع مرض ما أم بسبب فيلمه الجديد الذي يجمعه مع جاكي شان، وان الشخصية التي يؤديها تتطلب هذا الظهور.

في المقابل شكك العديد من رواد السوشال ميديا بالصورة، وتوقع البعض أن تكون قد خضعت للتعديلات عبر برنامج الفوتشوب أو انه تم تعديلها عبر الذكاء الاصطناعي.

وبالعودة للحديث عن مشاركة النجم العالمي بالفيلم الشهير باربي، كان قد أثار ضجة كبيرة حولة بسبب ظهوره الأنثوي حيث يحسد شخصية حورية البحر في العمل.

كلمات دالة:جون سينااطلالات النجومأخبار المشاهيراعمال لامشاهير

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن