جون سينا حورية بحر من فيلم باربي الجديد.. والجمهور "ضاعت الهيبة"

تصدر المصارع والفنان الأمريكي الشهير جون سينا حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته في فيلم باربي القادم والمنتظر.

جون سينا بالشعر الأشقر في شخصية حورية البحر ضمن فيلم باربي



ظهر النجم والمصارع العالمي باللوك الخاص بالشخصية التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم المنتظر والمتوقع أن يحقق الكثير من النجاح.

وشارك سينا صورة لها بالشعر المستعار الطويل الأشقر حيث اتضح أنه سيجسد شخصية "حورية البحر" في فيلم باربي.

وتفاعل الجمهور وخاصة العربي مع هذه الصورة وشخصية سينا معبرين عن صدمتهم لتقديمه هذا الدور، فيما لجأ عدد كبير للسخرية من شكله وتحوله من مصارع قوي إلى حورية بحر.

وجاء في التعليقات: "مدري ايش وضعهم اللي متحمسين لفلم باربي😂😂😂… ذي اخرتها اروح اشوف فلم جون سينا مسوي دور حورية البحر "

جون سينا في فيلم باربي



سيلعب سينا دور "كينمايد" وحبيب حورية البحر الفتاة والتي ستلعب دورها "دوا ليبا"، ويشار بان العروض الأولى للفيلم بدات حول العالم وهو من بطولة مارغروت روبي التي تجسد شخصية باربي.

ومن المفترض ان يعرض الفيلم في السعودية وعدد من السينمات العربية يوم 31 أغسطس.

ويتوقع ان يحقق الفيلم أرقامًا قياسية في شباك التذاكر حول العالم، لا سيما مع الحماس الكبير للجمهور، والهوس الكبير به، لا سيما بعدما سارعت الكثير من الفتيات لاختيار إطلالات وردية بشكل كامل بهدف التواجد في الفيلم الذي يدور بشكل كامل حول اللون الزهري داخل السينمات بنفس اللون.